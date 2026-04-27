Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

В конце прошлого года зарегистрированные долги министра составляли 44 300 евро, что на 26 333 евро больше, чем в конце 2024 года, когда долги министра составляли 17 967 евро.

На конец 2025 года у министра также был остаток наличности в размере 11 000 евро.

В конце прошлого года Валайнис владел квартирой в Риге, земельными участками в Елгаве и Яунсвирлауской волости, постройкой в Риге и постройкой в Яунсвирлауской волости.

В конце прошлого года министр владел автомобилем "Volkswagen Tayron 2025 года выпуска. В его собственности находились два автомобиля "Москвич 408" 1967 года выпуска, мотоцикл "Piaggio Vespa GT125" 2005 года выпуска и прицеп "МЗСА" 8177 1994 года выпуска.

В 2024 году министр заработал 112 585 евро.