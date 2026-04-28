На конференции "Русификация и советский колониализм в Латвии", которая прошла во вторник в Сейме, Левитс отметил, что колониализм обычно связан с контролем над территорией, экономической эксплуатацией и культурным доминированием, однако в случае Балтии ситуация была иной, поскольку уровень развития региона не отставал от метрополии.

Это одна из причин, почему в международных исследованиях колониализма этот регион долгое время анализировался меньше. До сих пор в международном праве ситуация в странах Балтии оценивалась в основном в контексте оккупации.

Однако Левитс напомнил, что в 1983 году Европейский парламент в резолюции о странах Балтии упомянул аспекты колонизации и призвал рассматривать этот вопрос в более широком контексте.

В то же время, утверждает Левитс, в советское время в Латвии проявлялась культурная и языковая маргинализация, что соответствует признакам идеологического колониализма.

Левитс признался, что нет документов, в которых прямо была бы поставлена цель русифицировать общество. Однако, по мнению экс-президента, "система двигалась в ту сторону", уменьшая роль латышского языка. По его словам, похожие тенденции наблюдаются и в других местах России, где языки других национальностей значительно ослабли или даже исчезли.

Он также отметил, что в исследованиях колониализма традиционно доминировали западные исследователи, которые нередко использовали русский язык и информационное пространство, поскольку местные языки и источники были менее доступны. В результате этого страны Балтии и Украина часто интерпретировались через российскую перспективу.

"Украинцы начинают беспокоиться, что, когда речь идет об Украине, она фактически предстает в науке через призму русского взгляда", - отметил Левитс. Он добавил, что недавно были созданы и международные исследовательские инициативы с целью "деколонизировать исследования колониализма" и расширить взгляд на историю и опыт региона.

Говоря о современности, Левитс подчеркнул значение постколониализма - взгляда на то, как влияние бывшей власти может сохраняться и после восстановления независимости. В странах Балтии это больше всего проявляется в информационном пространстве и языковых вопросах, а также иногда в мышлении и восприятии общества.

По словам Левитса, понятие колониализма - не самоцель, а аналитический инструмент, который помогает лучше понять исторические процессы и их долгосрочное влияние на общество.