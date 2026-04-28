Депутаты юридической комиссии Сейма сегодня поддержали передачу на второе чтение в парламенте подготовленных депутатами Сейма от "Нового единства" поправок к закону об административных наказаниях за правонарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.

Как сообщалось, этими поправками предусмотрено увеличить административные штрафы за нарушения правил использования государственного языка и ужесточить нормы о проявлении неуважения к государственному языку.

"Латышский язык - это основа Латвии как национального государства, его защита и использование - это вопрос не только культуры, но и безопасности", - подчеркнул глава фракции Сейма "Нового Единства" Эдмунд Юревиц, отметив, что эти поправки - не просто репрессивный инструмент, а четкая позиция государства в вопросе значения государственного языка.

За последние годы Центр государственного языка констатировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда государственный язык не используется при исполнении профессиональных обязанностей. Нынешние штрафы, установленные в 2020 году, больше не соответствуют экономической ситуации и актуальной языковой политике, поэтому необходимы соответствующие действия, считает политическая сила.

Поправками предлагается увеличить размер денежного штрафа почти во всех статьях закона, регулирующих использование государственного языка.

Изменения затрагивают как физических, так и юридических лиц и направлены на превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно к государственному языку.

Для физических лиц до сих пор штраф за различные нарушения составлял от семи до 28 штрафных единиц. Теперь предлагается увеличить этот размер до 10-39 единиц.

Для юридических лиц до сих пор штраф составлял от 28 до 140 штрафных единиц, по отдельным статьям - до 600 или 1000 единиц. Теперь его предлагается увеличить до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить и для должностных лиц - с 14-60 штрафных единиц до 20-84 единиц.

В поправки также включена новая редакция статьи 20 - неуважение к государственному языку. Политики предлагают установить, что за явное проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на умаление статуса и значения государственного языка, применяется денежный штраф от 20 до 400 штрафных единиц. В настоящее время за явное проявление неуважения к государственному языку применяется денежный штраф от семи до 140 штрафных единиц.

Одна штрафная единица составляет пять евро.