Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Языковой вопрос усиливают: штрафы предлагают резко повысить

Дата публикации: 28.04.2026
LETA
Изображение к статье: Языковой вопрос усиливают: штрафы предлагают резко повысить
ФОТО: LETA

Депутаты юридической комиссии Сейма сегодня поддержали передачу на второе чтение в парламенте подготовленных депутатами Сейма от "Нового единства" поправок к закону об административных наказаниях за правонарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.

Как сообщалось, этими поправками предусмотрено увеличить административные штрафы за нарушения правил использования государственного языка и ужесточить нормы о проявлении неуважения к государственному языку.

"Латышский язык - это основа Латвии как национального государства, его защита и использование - это вопрос не только культуры, но и безопасности", - подчеркнул глава фракции Сейма "Нового Единства" Эдмунд Юревиц, отметив, что эти поправки - не просто репрессивный инструмент, а четкая позиция государства в вопросе значения государственного языка.

За последние годы Центр государственного языка констатировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда государственный язык не используется при исполнении профессиональных обязанностей. Нынешние штрафы, установленные в 2020 году, больше не соответствуют экономической ситуации и актуальной языковой политике, поэтому необходимы соответствующие действия, считает политическая сила.

Поправками предлагается увеличить размер денежного штрафа почти во всех статьях закона, регулирующих использование государственного языка.

Изменения затрагивают как физических, так и юридических лиц и направлены на превентивное воздействие, чтобы укрепить уважение общества к установленным государством нормам, особенно к государственному языку.

Для физических лиц до сих пор штраф за различные нарушения составлял от семи до 28 штрафных единиц. Теперь предлагается увеличить этот размер до 10-39 единиц.

Для юридических лиц до сих пор штраф составлял от 28 до 140 штрафных единиц, по отдельным статьям - до 600 или 1000 единиц. Теперь его предлагается увеличить до 39-1390 единиц в зависимости от тяжести нарушения.

Размер штрафа предлагается увеличить и для должностных лиц - с 14-60 штрафных единиц до 20-84 единиц.

В поправки также включена новая редакция статьи 20 - неуважение к государственному языку. Политики предлагают установить, что за явное проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на умаление статуса и значения государственного языка, применяется денежный штраф от 20 до 400 штрафных единиц. В настоящее время за явное проявление неуважения к государственному языку применяется денежный штраф от семи до 140 штрафных единиц.

Одна штрафная единица составляет пять евро.

Читайте нас также:
#Латвия #штрафы #государственный язык #общественный порядок #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
9
1
30

Оставить комментарий

(8)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия
Изображение к статье: «Слава богу за латышскую тормознутость»: почему Латвия пока избежала хаоса
Наша Латвия
Изображение к статье: Древняя закономерность нарушена: впервые за 40 лет «дыхание океана» исчезло
Техно
Изображение к статье: Белла Хадид в рекламной кампании Prada: завораживающие кадры
Lifenews
Изображение к статье: Танкеры-призраки: как Россия пытается обойти санкции
В мире
Изображение к статье: Злоупотребление розовым вином ведёт к набору веса и разрушению зубной эмали
Люблю!
Изображение к статье: Депутатам пустят кровь
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео