Служба государственной безопасности (СГБ) предупредила о рисках для безопасности и ресурсов в связи с рассматриваемыми в Сейме предложениями ввести новое основание для получения временного вида на жительство (ВНЖ) иностранцами, приобретающими недвижимость в Латвии стоимостью не менее 250 000 евро, пишет ЛЕТА.

В своём мнении для Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции СГБ указала, что введение такого регулирования в закон об иммиграции является политическим решением, однако проверка таких лиц была бы сложной и потребовала бы значительных ресурсов государственных учреждений.

Служба подчёркивает, что не во всех случаях возможно получить полную уверенность в происхождении средств, использованных для приобретения недвижимости. Кроме того, по мнению СГБ, объём доступной информации о таких иностранцах может быть ограниченным, что затруднит качественную оценку связанных с ними рисков.

СГБ сообщила, что участвовала в заседании комиссии 28 апреля, на котором перед третьим чтением рассматривался законопроект об иммиграции и внесённые предложения, однако в заседании 29 апреля участие принять не сможет.

Указанные предложения предусматривают дополнение первой части статьи 26 закона об иммиграции новым пунктом, который даст право запрашивать временный вид на жительство сроком до пяти лет, если иностранцу принадлежит недвижимость установленной стоимости.

Как уже сообщалось, Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об иммиграции, предусматривающие возможность аннулирования временного вида на жительство иностранцам, которые в течение года совершили три административных правонарушения в сфере общественного порядка или дорожного движения.

Автор законопроекта отметил, что цель — укрепление общественной безопасности, подчеркнув, что проживание в Латвии является привилегией, доступной только тем, кто соблюдает законы. Предложение поддержали как депутаты коалиции, так и оппозиции.

Поправки касаются различных нарушений, включая агрессивное поведение, использование тоталитарной символики, сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения. Депутаты подчёркивают, что это шаг в сторону более строгого контроля иммиграции.