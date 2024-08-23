Ланга вдруг залезла в еще одну сферу. И опять села в лужу

Главная «дерусификаторша» страны Лиана Ланга неожиданно поделилась очередными познаниями, восхваляя латвийского кикбосера Кристапа Зутиса. Вчера Зутис одержал победу в бойцовском шоу «Bazara 0 Fight Club», с чем своего любимца бросилась поздравлять Ланга.

«Красивая победа Кристапа Зутиса в бою с литовским боксёром! Поздравляем! Таков наш латвийский бокс!», - написала она, добавив к публикации видео.

В комментариях она дополнила свою мысль, указав, что давно любит бокс, болея, по понятным причинам, за латвийский бокс.

Vakar @ZutisKristaps bijusi skaista uzvara cīņā ar lietuviešu bokseri! Apsveicu! ?? Tas ir mūsu, latviešu, bokss! pic.twitter.com/7ik2N556mX — Liāna Langa ?? ?? ?? (@liana_langa) August 23, 2024

В комментариях, впрочем, многие указали, что у вчерашнего боя мало общего боксом.

«Там вообще не было боя, какие-то тотализаторы-мошенники», - написал один из пользователей.

«За Зутиса вы болеете, а не за бокс. Любой, кто имеет хоть какие-то знания о боксе, понимает, что у этого бомжатского фрик-шоу вообще нет ничего общего со спортом. Что, в целом, понятно, ведь как боксер Зутис – полный ноль», - указал другой.

«Маленько уточнение – это не бокс», - отметил третий.

Отвечать на это Ланга не стала.

Напомним, ранее «дерусификаторша» активно рассказывала подписчикам о своих познаниях в моде, возмущаясь критикой Олимпийской формы Латвии со стороны волейболистки Анастасии Самойловой.

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