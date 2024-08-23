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Ланга вдруг залезла в еще одну сферу. И опять села в лужу 1

Спорт
Дата публикации: 23.08.2024
BB.LV
Ланга вдруг залезла в еще одну сферу. И опять села в лужу

Главная «дерусификаторша» страны Лиана Ланга неожиданно поделилась очередными познаниями, восхваляя латвийского кикбосера Кристапа Зутиса. Вчера Зутис одержал победу в бойцовском шоу «Bazara 0 Fight Club», с чем своего любимца бросилась поздравлять Ланга.

«Красивая победа Кристапа Зутиса в бою с литовским боксёром! Поздравляем! Таков наш латвийский бокс!», - написала она, добавив к публикации видео.

В комментариях она дополнила свою мысль, указав, что давно любит бокс, болея, по понятным причинам, за латвийский бокс.

В комментариях, впрочем, многие указали, что у вчерашнего боя мало общего боксом.

«Там вообще не было боя, какие-то тотализаторы-мошенники», - написал один из пользователей.

«За Зутиса вы болеете, а не за бокс. Любой, кто имеет хоть какие-то знания о боксе, понимает, что у этого бомжатского фрик-шоу вообще нет ничего общего со спортом. Что, в целом, понятно, ведь как боксер Зутис – полный ноль», - указал другой.

«Маленько уточнение – это не бокс», - отметил третий.

Отвечать на это Ланга не стала.

Напомним, ранее «дерусификаторша» активно рассказывала подписчикам о своих познаниях в моде, возмущаясь критикой Олимпийской формы Латвии со стороны волейболистки Анастасии Самойловой.

Читайте также: «Посмешище под прикрытием бабули» - Бриедис высмеял негодующих Зутиса с Лангой

#дерусификация
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    23-го августа

    Может эта поэтесса уже пошла стишки писать, а то как то притомила своим тупизмом.А вообще кто то ее стихи читал? Вы уверены, что она поэтесса?

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