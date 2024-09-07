Латвиец Сникус стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже

Латвийский спортсмен Рихардс Сникус вместе с лошадью "King of the Dance" в субботу занял первое место в соревнованиях по выездке на Паралимпийских играх в Париже в дисциплине фристайл в группе "Grade I".

Выступление Сникуса на лошади "King of the Dance" жюри оценило в 82,487%.

Второе место заняла итальянка Сара Морганти с лошадью "Mariebelle", получившая 81,407%. Третье место — британская спортсменка Мари Дурвард-Ахурст с "Athene Lindebjerg", набравшая 77,747%.

Сникус выступал седьмым среди восьми участников.

Во вторник он стал чемпионом Паралимпийских игр в соревнованиях по выездке в группе "Grade I".

На Паралимпийских играх в Токио Сникус с "King of the Dance" завоевал серебряную медаль в обеих этих дисциплинах.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Латвийские спортсмены также выступят в легкой атлетике, паравыездке, велоспорте, плавании и стрельбе.

На Паралимпийских играх представлено 22 вида спорта, в которых участвуют около 4400 спортсменов.