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Латвиец Сникус стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже 1

Спорт
Дата публикации: 07.09.2024
BB.LV
Латвиец Сникус стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже
ФОТО: LETA

Латвийский спортсмен Рихардс Сникус вместе с лошадью "King of the Dance" в субботу занял первое место в соревнованиях по выездке на Паралимпийских играх в Париже в дисциплине фристайл в группе "Grade I".

Выступление Сникуса на лошади "King of the Dance" жюри оценило в 82,487%.

Второе место заняла итальянка Сара Морганти с лошадью "Mariebelle", получившая 81,407%. Третье место — британская спортсменка Мари Дурвард-Ахурст с "Athene Lindebjerg", набравшая 77,747%.

Сникус выступал седьмым среди восьми участников.

Во вторник он стал чемпионом Паралимпийских игр в соревнованиях по выездке в группе "Grade I".

На Паралимпийских играх в Токио Сникус с "King of the Dance" завоевал серебряную медаль в обеих этих дисциплинах.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Латвийские спортсмены также выступят в легкой атлетике, паравыездке, велоспорте, плавании и стрельбе.

На Паралимпийских играх представлено 22 вида спорта, в которых участвуют около 4400 спортсменов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го сентября

    ?

    5
    1

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