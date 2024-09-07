Латвиец Сникус стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр в Париже

Латвийский спортсмен Рихардс Сникус вместе с лошадью "King of the Dance" в субботу занял первое место в соревнованиях по выездке на Паралимпийских играх в Париже в дисциплине фристайл в группе "Grade I".
Выступление Сникуса на лошади "King of the Dance" жюри оценило в 82,487%.
Второе место заняла итальянка Сара Морганти с лошадью "Mariebelle", получившая 81,407%. Третье место — британская спортсменка Мари Дурвард-Ахурст с "Athene Lindebjerg", набравшая 77,747%.
Сникус выступал седьмым среди восьми участников.
Во вторник он стал чемпионом Паралимпийских игр в соревнованиях по выездке в группе "Grade I".
На Паралимпийских играх в Токио Сникус с "King of the Dance" завоевал серебряную медаль в обеих этих дисциплинах.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Латвийские спортсмены также выступят в легкой атлетике, паравыездке, велоспорте, плавании и стрельбе.
На Паралимпийских играх представлено 22 вида спорта, в которых участвуют около 4400 спортсменов.
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