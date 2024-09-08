«Моя ошибка» - Анна Седокова подала на развод с Янисом Тимма

Российская певица и латвийский спортсмен прожили всего четыре года в браке.

41-летняя певица Анна Седокова рассталась со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они были вместе около пяти лет, и в течение этого времени в СМИ и соцсетях постоянно возникала информация о проблемах в их отношениях. Наконец, экс-солистка «ВИА Гры» подтвердила эти слухи.

В своем аккаунте соцсети певица, кардинально сменившая свою внешность, объяснила причину этого — она разводится со спортсменом и намерена начать жизнь с чистого листа.

Седокова не считает, что произошла трагедия, по крайней мере так артистка утверждает в своем последнем посте: «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешне, и внутренне. Да, они есть. Со мной осталась моя смелость, решительность и вера во все самое лучшее. А еще мои дети и песни».

Недавно пошли слухи о том, что Анна сделала пластическую операцию, и по этому поводу исполнительница также высказала свое мнение: «Мое тело — мое дело».

Звезда говорит, что не будет выносить на потеху публике всю грязь, но намерена исправить ошибки в будущем. «Мы взрослые люди и благодарны друг другу за путь, который прошли вместе. Он был сложный, но интересный», — резюмировала Седокова.