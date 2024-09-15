Латвийская баскетболистка введена в Зал славы ФИБА

В субботу в Сингапуре в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА) была введена игрок сборной Риги и сборной Латвии, а также центровая сборной СССР Скайдрите Смилдзиня-Будовска.

Она сама не смогла присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, поэтому вместо нее речь произнесла дочь баскетболистки, Агния Шмите.

На этой церемонии в Зал славы были также введены олимпийский чемпион и чемпион мира американец Реджи Миллер, чемпион мира, Европы и НБА серб Предраг Стоякович, китайка Мяо Лицзе, вице-чемпион мира и Европы хорватка Данира Накич-Билич, новозеландец Кирк Пенни, баскетболист из Центральноафриканской Республики Ромен Сато и американский тренер Дэн Петерсон.

Родившаяся в 1943 году Смилдзиня-Будовска уже в возрасте 16 лет стала звездой женского баскетбола. Летом 1959 года в Москве проходил чемпионат мира, и главный тренер сборной Советского Союза литовец Степ Бутаутас включил в команду талантливую латышку, которая помогла сборной СССР выиграть чемпионат.

На чемпионатах мира Смилдзиня-Будовска завоевала три золотые медали, а на чемпионатах Европы – пять. С командой TTT она 11 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов.

В Зал славы ФИБА, основанного в 2007 году, входит также двукратная олимпийская, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы, а также двенадцатикратная обладательница Кубка европейских чемпионов Ульяна Семенова. В 2017 году двукратный чемпион мира и Европы Валдис Валтерс также был введен в Зал славы ФИБА.

На сегодняшний день 66 баскетболистов и 30 баскетболисток включены в Зал славы ФИБА в категории игроков.

В тренерской категории 37 человек, в том числе Александр Гомельский, который проработал в Риге первые 12 лет своей долгой карьеры (1953-1964), и под его руководством команда СКА трижды выигрывал Кубок Европы.