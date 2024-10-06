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Латвийский фигурист занял второе место на соревнованиях в Китае 1

Спорт
Дата публикации: 06.10.2024
grani.lv
Латвийский фигурист занял второе место на соревнованиях в Китае

Латвийский спортсмен Денис Васильев в субботу, 5 октября, занял второе место в произвольной программе на соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию "Шанхай Трофи" в Китае, а также стал вторым в общем зачете.

Бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года Васильев набрал 169,33 балла в произвольной программе, получив 83,88 балла за технические элементы и 85,45 балла за компоненты программы.

Лучшим стал представитель Южной Кореи Чха Джунхван, набравший 177,25 балла, а третье место в произвольной программе занял итальянец Николай Мемола, набравший 156,44 балла.

В общем зачете победу с 269,53 баллами одержал южнокорейский фигурист, Васильеву набранные 257,55 балла принесли второе место, а бронза досталась американцу Джейсону Брауну, набравшего 242,79 балла.

В середине сентября Васильев занял третье место на соревнованиях ISU Challenger Series по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, Германия.

#спорт
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    Это как же себя надо не уважать...

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