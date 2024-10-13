«Это время настало». Джокович – о снижении результатов в этом сезоне

Если судить по сравнению с другими сезонами в моей карьере, этот год оказался одним из самых неудачных с точки зрения результатов. Настало время, когда я не могу продолжать выигрывать турниры «Большого шлема» и поддерживать столь высокий уровень игры постоянно, и это нужно принять.

Я горжусь своей золотой медалью на Олимпиаде, она была моей главной целью в этом году. Конечно, мне хотелось бы добавить ещё один титул на ТБШ, но, как есть, так есть. Это просто такой сезон, и с этим нужно смириться, – заявил Джокович на пресс-конференции.