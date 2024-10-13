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«Это время настало». Джокович – о снижении результатов в этом сезоне 1

Спорт
Дата публикации: 13.10.2024
BB.LV
«Это время настало». Джокович – о снижении результатов в этом сезоне
ФОТО: Thought Co

Сербский теннисист, четвёртая ракетка планеты Новак Джокович прокомментировал свои результаты в текущем сезоне, отвечая на вопрос о том, удовлетворён ли он своим выступлением.

  • Если судить по сравнению с другими сезонами в моей карьере, этот год оказался одним из самых неудачных с точки зрения результатов. Настало время, когда я не могу продолжать выигрывать турниры «Большого шлема» и поддерживать столь высокий уровень игры постоянно, и это нужно принять.

  • Я горжусь своей золотой медалью на Олимпиаде, она была моей главной целью в этом году. Конечно, мне хотелось бы добавить ещё один титул на ТБШ, но, как есть, так есть. Это просто такой сезон, и с этим нужно смириться, – заявил Джокович на пресс-конференции.

В 2024 году 37-летний Джокович не завоевал ни одного титула на турнирах ATP.

#теннис
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Комментарии (1)

  • MM
    Mark Meskin
    14-го октября

    Пора на пенсию.

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