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«Предатель Янис!» - Вейдемане вне себя из-за нового видео Тиммы в клубе РФ - еще и на русском говорит! 5

Спорт
Дата публикации: 30.10.2024
BB.LV
«Предатель Янис!» - Вейдемане вне себя из-за нового видео Тиммы в клубе РФ - еще и на русском говорит!

Несколько дней назад стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма подписал контракт с российским клубом и продолжит выступать в РФ.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором Яниса Тимму принимают в команду и баскетболист дает интервью на русском языке.

Публицистка Элита Вейдемане не удержалась от гневного комментария по этому поводу: «Предатель Янис очень рад - будет в кровавой команде России, будет играть. После этого, надо надеяться, его призовут в армию, сможет отправиться на Украину убивать».

Другие более и менее известные в обществе люди также, мягко говоря, недовольны решением баскетболиста принять предложение российского клуба.

«Карьера спортсменов очень коротка. Ну, на мой взгляд, это был не лучший для нее конец. Парень нормально так «пос**л на вентялятор», еще и болельщиков своих назвал бесполезными. Грустно».

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Комментарии (5)

  • P13
    Podruzka 13
    31-го октября

    Дорогая Вейдемане, пару дней незад гостила в Эстонии и biju surprised, на госканале симпатичная тётушка на русском подробно рассказыва об эстонской грамматике. Жирный + в карму Эстонии. Я выучила аж 2 слова по эстонски. Не так давно вы призывали боять молодых образованных русских, теперь понятна полемика государста в отношении образования в Латвии. Я бы призвала бояться таких как вы, с виду вся такая образованная патриотка страны, а на самом деле давно упавшее яблоко с гнильцой, которое показывает как прогнили власть имущие, хотя это не про вас, ведь во власть вас так и взяли....

    18
    0
  • MiU
    Made in USSR
    31-го октября

    И всё это говорит человек, пять лет работавший в конторе под вывеской "Советская"... Ну, что, Элита, забыла как славила достижения СССР, работая в газете Padomju Jaunatne? Грамрты, небось, почётные получала. Демонстрации освещала... Или это было из серии: "Вы не понимаете, это другое". Смех, да и только.

    37
    2
  • Д
    Дед
    30-го октября

    Чем умничать, предложи Тимме денег больше, чем российский клуб в и он вместе с этой дурой будет клеймить позором русских. Классно быть патриотом за чужой счет, а он хочет играть и получать деньги.

    40
    1
  • MiU
    Made in USSR
    30-го октября

    Ладно, что на русском что-то сказал... А о скольком он молчит на русском! :-) Вейдемане бы тряслась бы в конвульсиях... :-)

    61
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    30-го октября

    Как же противно, когда люди лезут в чужую жизнь с советами как правильно ее жить. Какое нам вообще дело до того где на планете этот человек хочет бросать мяч. Еще и совет идти убивать людей своему соотечественнику вообще совет на уровне умственного помешательства.

    85
    1
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