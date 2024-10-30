«Предатель Янис!» - Вейдемане вне себя из-за нового видео Тиммы в клубе РФ - еще и на русском говорит!

Несколько дней назад стало известно, что латвийский баскетболист Янис Тимма подписал контракт с российским клубом и продолжит выступать в РФ.

Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором Яниса Тимму принимают в команду и баскетболист дает интервью на русском языке.

Публицистка Элита Вейдемане не удержалась от гневного комментария по этому поводу: «Предатель Янис очень рад - будет в кровавой команде России, будет играть. После этого, надо надеяться, его призовут в армию, сможет отправиться на Украину убивать».

Другие более и менее известные в обществе люди также, мягко говоря, недовольны решением баскетболиста принять предложение российского клуба.

«Карьера спортсменов очень коротка. Ну, на мой взгляд, это был не лучший для нее конец. Парень нормально так «пос**л на вентялятор», еще и болельщиков своих назвал бесполезными. Грустно».