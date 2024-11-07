Мадридский «Реал» не собирается отправлять в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» во главе с Флорентино Пересом действительно обеспокоены последними результатами команды, однако кардинальные перемены в системе клуба не предвидятся.

Отмечается, что руководство полностью доверяет 65-летнему итальянскому специалисту и считает, что если кто-то и способен переломить ситуацию, то это Анчелотти.

Напомним, «Реал» проиграл в последних двух матчах на домашнем стадионе. Сначала подопечные Анчелотти потерпели разгромное поражение от «Барселоны» в «эль-класико» (0:4), а затем уступили «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов.