Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Реал» не собирается увольнять Анчелотти, в клубе доверяют тренеру 1 1100

Спорт
Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Реал» не собирается увольнять Анчелотти, в клубе доверяют тренеру

Мадридский «Реал» не собирается отправлять в отставку главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» во главе с Флорентино Пересом действительно обеспокоены последними результатами команды, однако кардинальные перемены в системе клуба не предвидятся.

Отмечается, что руководство полностью доверяет 65-летнему итальянскому специалисту и считает, что если кто-то и способен переломить ситуацию, то это Анчелотти.

Напомним, «Реал» проиграл в последних двух матчах на домашнем стадионе. Сначала подопечные Анчелотти потерпели разгромное поражение от «Барселоны» в «эль-класико» (0:4), а затем уступили «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов.

×
Читайте нас также:
#футбол
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео