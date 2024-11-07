В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжается Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).
Третий матч на групповой стадии соревнований провела первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Ее соперницей стала Елена Рыбакина (5) из Казахстана. Данный поединок уже не имел турнирного значения: ранее Соболенко досрочно гарантировала себе место в полуфинале соревнований, победив в первых двух матчах, а Рыбакина наоборот потеряла шансы на выход из группы, потерпев два поражения.
Тем не менее, представительнице Казахстана удалось одержать победу престижа. Елена Рыбакина была сильнее Арины Соболенко в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:1.
Соперница белоруски за выход в финал Итогового турнира определится по результатам во второй группе. Полуфинальный матч с участием Арины Соболенко пройдёт 8 ноября. Победительница турнира определится 9 ноября.
Оставить комментарий(1)