Третий матч на групповой стадии соревнований провела первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Ее соперницей стала Елена Рыбакина (5) из Казахстана. Данный поединок уже не имел турнирного значения: ранее Соболенко досрочно гарантировала себе место в полуфинале соревнований, победив в первых двух матчах, а Рыбакина наоборот потеряла шансы на выход из группы, потерпев два поражения.

Тем не менее, представительнице Казахстана удалось одержать победу престижа. Елена Рыбакина была сильнее Арины Соболенко в трёх сетах – 6:4, 3:6, 6:1.

Соперница белоруски за выход в финал Итогового турнира определится по результатам во второй группе. Полуфинальный матч с участием Арины Соболенко пройдёт 8 ноября. Победительница турнира определится 9 ноября.