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Латвийский фигурист Денис Васильев занял седьмое место на соревнованиях в Китае 1

Спорт
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Латвийский фигурист Денис Васильев занял седьмое место на соревнованиях в Китае

В субботу латвийский фигурист Денис Васильев занял седьмое место на соревнованиях «Гран-при» Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию в Китае.

Васильев в двухдневных соревнованиях набрал 234,67 балла, заняв седьмое место среди 11 фигуристов. Победителем стал японец Сюн Сато, набравший 278,48 балла. Казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров стал вторым с 276,17 баллами, а представитель Франции Адам Сяо стал третьим с 252,53 баллами.

Васильев занял пятое место в произвольной программе в субботу с 158,92 балла, получив 75,53 балла за технические элементы и 83,39 балла за программные компоненты.

Латвийскую фигуристку Софью Степченко пригласили только на первый этап.

#спорт
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1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го ноября

    Уже седьмое?! Так россиян же не было!!!

    8
    2

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