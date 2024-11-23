Латвийский фигурист Денис Васильев занял седьмое место на соревнованиях в Китае

В субботу латвийский фигурист Денис Васильев занял седьмое место на соревнованиях «Гран-при» Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию в Китае.

Васильев в двухдневных соревнованиях набрал 234,67 балла, заняв седьмое место среди 11 фигуристов. Победителем стал японец Сюн Сато, набравший 278,48 балла. Казахстанский спортсмен Михаил Шайдоров стал вторым с 276,17 баллами, а представитель Франции Адам Сяо стал третьим с 252,53 баллами.

Васильев занял пятое место в произвольной программе в субботу с 158,92 балла, получив 75,53 балла за технические элементы и 83,39 балла за программные компоненты.

Латвийскую фигуристку Софью Степченко пригласили только на первый этап.