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Остапенко с Киченок не получили награду WTA как лучшая парная команда года 1

Спорт
Дата публикации: 10.12.2024
BB.LV
Остапенко с Киченок не получили награду WTA как лучшая парная команда года
ФОТО: Instagram

Латвийская теннисистка Алена Остапенко и украинка Людмила Киченок не получили награду Женской теннисной ассоциации (WTA) за лучшую парную команду года, пишет LETA со ссылкой на AP.

Лучшим дуэтом года были признаны итальянки Жасмин Паолини и Сара Эррани, которые победили на Олимпийских играх в Париже и помогли сборной Италии выиграть финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Паолини и Эррани также вышли в финал Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в одиночном разряде Паолини достигла финалов на French Open и Уимблдоне, однако потерпела поражение в обоих финалах "Большого шлема".

Остапенко и Киченок в этом сезоне победили на Открытом чемпионате США, а также завоевали титулы на турнирах "WTA 250" в Истборне и "WTA 500" в Брисбене, завершив сезон на первом месте мирового рейтинга. Для Остапенко это была пятая номинация на награды WTA в карьере.

Лучшей теннисисткой года была признана лидер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко. Она выиграла два титула "Большого шлема" — на Australian Open и Открытом чемпионате США, завершив сезон с соотношением побед и поражений 56-14.

Приз самой прогрессирующей теннисистки года получила американка Эмма Наварро. В сентябре она впервые вошла в десятку лучших мирового рейтинга после того, как на Открытом чемпионате США в четвёртом круге обыграла прошлогоднюю победительницу турнира Кори Гауфф и дошла до полуфинала.

Награда за возвращение года досталась испанке Пауле Бадосе. Она пропустила вторую половину сезона 2023 года из-за травмы спины, но в этом году вернулась на корт, достигла 12-й позиции в рейтинге WTA и дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате США.

Лучшим новичком года была признана новозеландка Лулу Сан, которая в начале сезона находилась за пределами 200 лучших в рейтинге WTA, но в сентябре уже занимала 39-е место.

Голосование за награды WTA проводят представители международных СМИ. Награды распределяются по пяти категориям: игрок года, парная команда года, самый прогрессирующий игрок года, дебютант года и возвращение года.

#остапенко
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Черт, какие бабищи здоровые...им бы не мячиками а блинами от штанги перекидываться...🤔

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