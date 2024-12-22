Спорт номер 1 в мире – футбол – в Латвии популярностью не пользуется. Лишь 3 процента опрошенных респондентов отдали ему свои голоса.

Что не удивительно, учитывая уровень игры сборной страны по футболу. Как вы играете, так мы за вас и голосуем: на конец года в рейтинге ФИФА Латвия занимала 136-е место —где-то на уровне Эфиопии, Танзании и Суринама.

Санный спорт в Латвии национальным считает 28 процентов опрошенных. И это закономерно с учетом того, что а) санный спорт является основным поставщиком медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах и б) всего в мире построено 30 санно-бобслейных трасс, функционируют 14. И одна из них – в Сигулде.

И тем не менее безоговорочным лидером по популярности в Латвии является хоккей. За него свои голоса отдали 39 процентов респондентов.

Успехи рождают признание. В этом году сборная Латвии расположилась на 10-м место в мировом рейтинге ИИХФ. А еще была бронза чемпионата мира и целая плеяда ярких хоккеистов в разные времена достойно игравших в лучших клубах мира.

Наконец, все остальные виды спорта вместе взятые получили 30 процентов. Меньше, чем хоккей, но больше чем бобслей.

Всего в голосовании портала bb.lv приняли участие более 870 человек.