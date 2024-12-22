Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

И всё-таки хоккей: выбран национальный вид спорта Латвии 1 1893

Спорт
Дата публикации: 22.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: И всё-таки хоккей: выбран национальный вид спорта Латвии

Жители Латвии проголосовали за вид спорта, который можно считать национальным. Победил хоккей, свидетельствует опрос портала bb.lv.

Спорт номер 1 в мире – футбол – в Латвии популярностью не пользуется. Лишь 3 процента опрошенных респондентов отдали ему свои голоса.

Что не удивительно, учитывая уровень игры сборной страны по футболу. Как вы играете, так мы за вас и голосуем: на конец года в рейтинге ФИФА Латвия занимала 136-е место —где-то на уровне Эфиопии, Танзании и Суринама.

Санный спорт в Латвии национальным считает 28 процентов опрошенных. И это закономерно с учетом того, что а) санный спорт является основным поставщиком медалей на чемпионатах мира и Олимпиадах и б) всего в мире построено 30 санно-бобслейных трасс, функционируют 14. И одна из них – в Сигулде.

И тем не менее безоговорочным лидером по популярности в Латвии является хоккей. За него свои голоса отдали 39 процентов респондентов.

Успехи рождают признание. В этом году сборная Латвии расположилась на 10-м место в мировом рейтинге ИИХФ. А еще была бронза чемпионата мира и целая плеяда ярких хоккеистов в разные времена достойно игравших в лучших клубах мира.

Наконец, все остальные виды спорта вместе взятые получили 30 процентов. Меньше, чем хоккей, но больше чем бобслей.

Всего в голосовании портала bb.lv приняли участие более 870 человек.

×
Читайте нас также:
#хоккей #опрос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео