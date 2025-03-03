Салах назвал любимого футболиста

«Я играл за Джеррарда в PlayStation и постоянно выбирал его. Стивен бил издалека и забивал много голов, бил отовсюду и попадал. Я встречался с ним дважды и считаю его невероятным и большим человеком», — приводит слова Салаха CNN.

В текущем сезоне 32-летний Салах принял участие в 39 матчах за свой клуб во всех турнирах. Он забил 30 голов и сделал 22 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года. На данный момент Салах лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ.