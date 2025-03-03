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Суперкубок Латвии – у футболистов РФШ 0

Спорт
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Суперкубок Латвии – у футболистов РФШ

Уже послезавтра, 5 марта, стартует очередной чемпионат Латвии по футболу среди команд высшей лиги («Вирслига»). Откроется он матчем в Межапарке с участием футболистов «Ауды» и РФШ. И к этой игре команда под руководством Виктора Мороза подойдет уже с завоеванным трофеем (на фото футболисты РФШ во время получения трофея).

Действующий чемпион страны РФШ на поле Спортивного парка LNK принимал своих главных конкурентов – игроков «Риги». Это была игра за Суперкубок Латвии, которая традиционно предваряет новый сезон, и в которой преимущество РФШ было очевидным. Об этом говорит и счет встречи – 3:1 в пользу команды Виктора Мороза.

В составе победителей мячи забивали Янис Икауниекс, Седрик Куадио и Дмитрий Зеленков. Лишь под занавес встречи нападающий «Риги» Марко Регжа с пенальти провел гол престижа. РФШ впервые становится обладателем Суперкубка страны (год назад в таком же матче успех был на стороне «Риги», которая победила в серии послематчевых пенальти).

Если РФШ начинает послезавтра, то в первом туре «Рига» примет в четверг «Супер Нову». Также в рамках стартового тура встретятся: «Гробиня» – «Елгава», «Даугавпилс» – «Тукумс» и «Лиепая» - «Метта».

#футбол
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