Суперкубок Латвии – у футболистов РФШ

Уже послезавтра, 5 марта, стартует очередной чемпионат Латвии по футболу среди команд высшей лиги («Вирслига»). Откроется он матчем в Межапарке с участием футболистов «Ауды» и РФШ. И к этой игре команда под руководством Виктора Мороза подойдет уже с завоеванным трофеем (на фото футболисты РФШ во время получения трофея).

Действующий чемпион страны РФШ на поле Спортивного парка LNK принимал своих главных конкурентов – игроков «Риги». Это была игра за Суперкубок Латвии, которая традиционно предваряет новый сезон, и в которой преимущество РФШ было очевидным. Об этом говорит и счет встречи – 3:1 в пользу команды Виктора Мороза.

В составе победителей мячи забивали Янис Икауниекс, Седрик Куадио и Дмитрий Зеленков. Лишь под занавес встречи нападающий «Риги» Марко Регжа с пенальти провел гол престижа. РФШ впервые становится обладателем Суперкубка страны (год назад в таком же матче успех был на стороне «Риги», которая победила в серии послематчевых пенальти).

Если РФШ начинает послезавтра, то в первом туре «Рига» примет в четверг «Супер Нову». Также в рамках стартового тура встретятся: «Гробиня» – «Елгава», «Даугавпилс» – «Тукумс» и «Лиепая» - «Метта».