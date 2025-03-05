Александр Емельяненко из больничной палаты: «У меня отнялись ноги — полностью передавлен спинной мозг»

Буквально несколько часов назад боец сообщил в личном блоге, что ставит паузу в спортивной карьере почти на год. У Александра Емельяненко возникли серьезные проблемы со здоровьем.

У Емельяненко были запланированы бои (в частности, 29 марта Александр должен был драться с блогером Артемом Тарасовым в Минске), однако организаторам все придется отменить из-за серьезных проблем. Спортсмена давно мучает грыжа позвоночника, и теперь он буквально не может ходить.

«Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то будет все равно. У меня разошлись межпозвоночные диски, там образовалась грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги. Я говорил с доктором, он сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдет 10 месяцев. Нельзя будет выступать и тренироваться. Так что бой в Белоруссии с Тарасовым отменяется, ну или переносится. Буду лечиться, восстанавливаться, поправлять здоровье. Ушел на 10 месяцев в отпуск по состоянию здоровья!» — сообщил 43-летний боец в личном блоге, опубликовав видео из больничной палаты.

Подписчики бойца опечалены новостью, но надеются, что Александр вернется на ринг в ближайшем будущем.

«Легенда, выздоравливай!»; «Главное — здоровье, Саня, остальное — ерунда»; «Легенда, не болей!»; «Александр, скорейшего выздоровления! Желаем вам крепкого здоровья и сил. Берегите себя, ведь возраст дает о себе знать»; «Удачной операции и скорейшего восстановления. Держись!»; «Скорейшего восстановления, дядя Саша. Очень жаль, что так»; «Только вчера танцевал, а тут на тебе. Выздоравливай, Александр»; «Дядя Саша, ну что с тобой?!»; «Ну вот, а я так ждал боя с Тарасовым»; «Будем держать кулачки и молиться!» — поддерживают Емельяненко многочисленные пользователи Сети.

Болезнь настигла звезду ринга внезапно. Еще несколько дней назад он вовсю готовился к бою с Тарасовым. Уверенный в своих силах боец обращался к сопернику в соцсети, отмечая, что у того нет шансов победить.

«Артемка Тарасов, когда будешь выходить на ринг, не забудь взять с собой подушку, потому что ты будешь спать, а я буду петь тебе колыбельную. Спокойной ночи, Артемка», — иронизировал Емельяненко, показывая кадры тренировочного процесса.