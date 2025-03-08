«Кадиллак» официально присоединится к числу участников «Формулы-1» в 2026 году

«Формула-1» объявила, что команда «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«FIA и «Формула-1» подтверждают, что после завершения соответствующих спортивных, технических и коммерческих оценок заявка General Motors и TWG Motorsports на участие команды «Кадиллак» в чемпионате мира с 2026 года была одобрена», — говорится в официальном заявлении «Ф-1».

Ранее сообщалось, что в болидах «Кадиллака» до 2028 года будут использоваться двигатели «Феррари».

В 2023 году «Андретти» и «Кадиллак» объединили усилия в борьбе за право выступать в «Формуле-1». В январе 2024 года «Ф-1» отклонила их заявку на вступление в чемпионат.