Baltijas balss logotype

«Кадиллак» официально присоединится к числу участников «Формулы-1» в 2026 году 0

Спорт
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
«Кадиллак» официально присоединится к числу участников «Формулы-1» в 2026 году
ФОТО: Thought Co

«Формула-1» объявила, что команда «Кадиллак» официально станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«FIA и «Формула-1» подтверждают, что после завершения соответствующих спортивных, технических и коммерческих оценок заявка General Motors и TWG Motorsports на участие команды «Кадиллак» в чемпионате мира с 2026 года была одобрена», — говорится в официальном заявлении «Ф-1».

Ранее сообщалось, что в болидах «Кадиллака» до 2028 года будут использоваться двигатели «Феррари».

В 2023 году «Андретти» и «Кадиллак» объединили усилия в борьбе за право выступать в «Формуле-1». В январе 2024 года «Ф-1» отклонила их заявку на вступление в чемпионат.

#формула 1
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео