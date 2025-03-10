Фабио Капелло: Гвардиола нанес огромный ущерб футболу. Все потратили 10 лет, пытаясь его копировать

Экс-тренер «Милана», мадридского «Реала», «Ромы», «Ювентуса» Фабио Капелло негативно оценил влияние главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на мировой футбол.
— Он нанес огромный ущерб футболу, пусть и не по своей вине.
— Почему?
— Потому что все потратили 10 лет, пытаясь его копировать. Итальянский футбол был переполнен этим и потерял свою природу. Я говорил: «Прекратите, у вас нет таких игроков, как у Гвардиолы!» Кроме этого, навязывалась абсурдная идея, что хорошая игра может быть только такой.
Касание, касание, касание, касание… Теперь в итальянском футболе вратари разыгрывают мяч! Это катастрофа и, кроме того, скука, которая отвернула многих от футбола – теперь им достаточно посмотреть основные моменты.
Зачем смотреть 90 минут пасов и горизонтальных передач без борьбы, без движения…? К счастью, футбол меняется. Прежде всего его изменила Испания, выигравшая чемпионат Европы с двумя вингерами и быстрой игрой, — сказал Капелло в интервью El Mundo.
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