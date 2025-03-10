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Норвегия признала обман с экипировкой на ЧМ в Тронхейме 1

Спорт
Дата публикации: 10.03.2025
Deutsche Welle
Норвегия признала обман с экипировкой на ЧМ в Тронхейме
ФОТО: скриншот видео

Сервисная команда норвежцев в обход правил усилила швы на костюмах прыгунов Мариуса Линнвика и Йоханна Андре Форфанга, что улучшило их результаты на ЧМ в Тронхейме, пишет DW.

На чемпионате мира - 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме норвежских спортсменов обвинили в незаконных манипуляциях с костюмами перед прыжками с трамплина. Совместный протест против результатов сборной Норвегии подали команды Австрии, Словении и Польши. "Мы внесли изменения в костюмы, зная, что это нелегально. Мы жульничали. Мы пытались обмануть систему. Это недопустимо", - признал обман директор норвежской сборной Ян-Эрик Ольбу на встрече с прессой в воскресенье, 9 марта.

Как выяснилось, сервисная команда норвежцев усилила швы на костюмах прыгунов Мариуса Линнвика и Йоханна Андре Форфанга, что повысило жесткость экипировки и улучшило ее аэродинамические характеристики. По словам Ольбу, манипуляции с костюмами перед прыжками с большого трамплина были проведены без ведома спортсменов и только для этого конкретного соревнования.

Перешивка костюмов попала на видео

Факт преднамеренного обмана раскрылся благодаря появившимся в соцсетях видео, на которых видно, что норвежцы при участии главного тренера сборной Магнуса Бревига перешивают свои костюмы в отеле команды. Сам Бревиг не пришел на встречу с прессой, а направился в Осло, чтобы обсудить ситуацию с федерацией, сообщила газета Dagbladet.

Из-за инцидента трое норвежских прыгунов были дисквалифицированы, в том числе занявший второе место Мариус Линнвик. До этого он выиграл золотую медаль в прыжках с нормального трамплина, опередив немца Андреаса Веллингера (Andreas Wellinger).

#норвегия
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Комментарии (1)

  • AE
    Al Ekses
    10-го марта

    Следующий логичный шаг, раз уж стали на тропу честности, признать проблему «астматиков» в норвежском спорте.

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