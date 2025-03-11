Сколько нужно подтянуться и отжаться, чтобы побить мировой рекорд?

В 1980 году он сделал это 10 507 раз без перерыва. Есть и необычный рекорд: китаец Чи Гуйджон отжался на одном указательном пальце 41 раз за 30 секунд.

Среднестатистический мужчина способен подтянуться в пределах 10-15 раз. Но мировые рекорды по этому упражнению буквально поражают. Лучший результат по безостановочному подтягиванию – 612 раз – был установлен 70-летним Ли Шин-Йонгом из Южной Кореи в 1994 году. На это ему понадобилось 2 часа 40 минут. А рекорд по количеству подтягиваний за сутки принадлежит россиянину Николаю Каклимову – 7345 раз.

По количеству приседаний за сутки рекорд принадлежит бразильцу Эдмару Фрейтасу. За 24 часа он присел 111 тыс. раз. Каждый час Фрейтас поглощал плитки из злаков и выпивал кокосовое молоко. Также каждые четыре часа ему разрешалось сделать пятиминутный перерыв для того, чтобы сходить в туалет. Одиннадцать человек считали приседания, которых в среднем получилось 77 в минуту.