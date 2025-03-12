Арина Соболенко получила две награды от ВТА за 2024 год

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко получила две награды от Женской теннисной ассоциации (Women’s Tennis Association) по итогам сезона-2024.

Трехкратная победительница турниров серии «Большого шлема» была признана игроком года по версии ВTA, а также выиграла награду Jerry Diamond ACES, которую вручают спортсменкам за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

В прошлом сезоне Соболенко приняла участие в семи финалах и выиграла четыре титула. Белоруска защитила титул на Australian Open, впервые победила на US Open и завершила год на первой строчке мирового рейтинга.