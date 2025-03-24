Гол в ворота сборной Латвии стал для Гарри Кейна 71-м за национальную команду.
Сборная Англии разгромила Латвию в матче 2-го тура отбора ЧМ-2026.
Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник сборной Англии Рис Джеймс. На 68-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Эберечи Эзе довёл счёт до разгромного — 3:0.
За то, что счет не стал еще более неприличным, следует поблагодарить голкипера Кришьяниса Звиедриса и невезение англичан.
Достаточно сказать, что английские футболисты пробили по воротам 27 раз; латвийские – 3 раза.
Одна из редчайших моментов – неожиданный выход Владислава Гутковского один на один с пустыми воротами и… удар мимо них.
Сборная Англии занимает первое место в группе К квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, набрав шесть очков после 2-х туров. Сборная Латвии с тремя очками находится на третьем месте.
