Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник сборной Англии Рис Джеймс. На 68-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Эберечи Эзе довёл счёт до разгромного — 3:0.

За то, что счет не стал еще более неприличным, следует поблагодарить голкипера Кришьяниса Звиедриса и невезение англичан.

Достаточно сказать, что английские футболисты пробили по воротам 27 раз; латвийские – 3 раза.

Одна из редчайших моментов – неожиданный выход Владислава Гутковского один на один с пустыми воротами и… удар мимо них.

Сборная Англии занимает первое место в группе К квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, набрав шесть очков после 2-х туров. Сборная Латвии с тремя очками находится на третьем месте.