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«Ситуация очень печальная»: состояние гонщика Михаэля Шумахера ухудшилось после комы 0

Спорт
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Ситуация очень печальная»: состояние гонщика Михаэля Шумахера ухудшилось после комы

Друг Михаэля Шумахера Феликс Горнер дал интервью, в котором рассказал о самочувствии легенды «Формулы 1». После страшной черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном курорте во Франции в 2013 году, он впал в кому.

Феликс Горнер является корреспондентом немецких СМИ — журналисты называют его не просто другом семьи легендарного гонщика, но и одним из самых надежных источников информации о Шумахере.

В новом интервью Горнер пролил свет на состояние экс-звезды команды «Феррари». По его словам, Михаэль в очень тяжелом и плачевном состоянии.

«Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», — комментирует Феликс.

По его словам, на данный момент с Шумахером общаются только его родные и близкие — это не более 20 человек. Семья организовала круглосуточный уход за Михаэлем, при этом с 2013 года его никто не видел и достоверно оценить состояние спортсмена могут только врачи.

«И, по моему мнению, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его личную жизнь, и это не изменилось», - сказал Горнер.

Напомним, Михаэль Шумахер уже завершил профессиональную карьеру, когда случилась страшная трагедия — катаясь на лыжах во французских Альпах, он упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты потом говорили, что если бы не шлем, спортсмен скончался бы на месте.

После падения Шумахер впал в кому, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Много месяцев он провел в больнице, а затем был переведен домой под присмотр медиков.

#звезды #спорт
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