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Суд Каталонии оправдал бывшего футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании 0

Спорт
Дата публикации: 28.03.2025
Euronews
Суд Каталонии оправдал бывшего футболиста Дани Алвеса по делу об изнасиловании

Бывший футболист "Барсы" был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в прошлом году и провел более года в предварительном заключении за предполагаемое изнасилование молодой женщины в одном из ночных клубов Барселоны.

Суд Каталонии оправдал бывшего футболиста "Барселоны" Дани Алвеса по обвинению в сексуальном насилии, по которому он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Экс-защитник "Барсы" и сборной Бразилии провел более года в предварительном заключении по обвинению в изнасиловании молодой женщины в туалете одного из ночных клубов Барселоны.

Апелляционная палата суда, состоящая из трех женщин и одного мужчины, решила, что показаний предполагаемой жертвы недостаточно для утверждения приговора, подчеркнув, что они содержат "недостатки оценки, которые не позволяют разделить оценку суда первой инстанции и вывод, к которому он пришел", и отдала предпочтение праву обвиняемого на презумпцию невиновности.

Высокий суд Барселоны счел доказанным, что Алвес вступил в сексуальные отношения без согласия с молодой женщиной, основываясь на ее показаниях. Она заявила, что была приглашена им в частную комнату на дискотеке 30 декабря 2022 года. Проведя под стражей более года, экс-футболист был освобожден после внесения залога в размере одного миллиона евро.

Суд пересмотрел показания жертвы

Несмотря на первоначальный обвинительный приговор, апелляционный суд Барселоны обратил внимание на некоторые несоответствия в показаниях жертвы. Она заявила, что чувствовала себя неловко с бразильским футболистом и что именно он отвел ее в туалет, однако записи с камер наблюдения клуба свидетельствуют о том, что между ними существовала предварительная договоренность пойти в туалет последовательно.

Судьи утверждали, что это "несоответствие" в показаниях не повлияло на суть заявления об изнасиловании и не привело к полной дисквалификации ее версии событий.

Однако Суд Каталонии пересмотрел этот вопрос, придя к выводу, что отсутствие последовательности в первой части показаний жертвы ставит под сомнение правдивость ее рассказа о событиях, произошедших в туалете дискотеки, где не было ни камер, ни свидетелей.

В тексте решения суда говорится, что "на основании доказательств нельзя сделать вывод о превышении норм, предусмотренных презумпцией невиновности", и напоминается, что обвинительные приговоры требуют "более высокого стандарта аргументации". Судьи единогласно решили, что приговор не может быть оставлен в силе из-за недостаточности доказательств.

#суд #спорт
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