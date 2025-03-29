Макгрегор собирается участвовать в боях, если станет президентом Ирландии

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор прокомментировал возможность продолжения своей бойцовской карьеры, если он будет избран президентом Ирландии.

Ранее появились сведения о том, что спортсмен рассматривает вариант участия в выборах на этот пост.

Буду ли совмещать? Чёрт возьми, конечно же, буду. Представляете – а сейчас в октагон выходит президент Ирландии. Это одна из причин, почему я хочу это сделать, – заявил Макгрегор на пресс-конференции BKFC.

Последний бой ирландского бойца состоялся летом 2021 года. В том поединке МакГрегор столкнулся с американцем Дастином Порье и потерпел поражение из-за перелома ноги.