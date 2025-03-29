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«Реклама войны»: не все в НХЛ довольны рекордами Овечкина 1

Спорт
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
«Реклама войны»: не все в НХЛ довольны рекордами Овечкина

Александр Овечкин может уже в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб. Болельщики в восторге, эксперты недоумевают, почему НХЛ закрывает глаза на поддержку нападающим Путина, пишет DW.

Ему необходимо забросить еще шесть шайб. Суперзвезда российского хоккея Александр Овечкин может в самое ближайшее время превзойти рекорд, который многие эксперты долгое время считали недостижимым. Рекорд Уэйна Гретцки - 894 шайбы в регулярных чемпионатах североамериканской профессиональной хоккейной лиги НХЛ.

Икона канадского хоккея, Гретцки, которому сейчас 64 года, забивал в НХЛ с 1979 по 1999 год. На счету Овечкина, выступающего за клуб Washington Capitals с 2005 года, на данный момент - по состоянию на пятницу, 28 марта 2025 года - 889 заброшенных шайб.

Вряд ли кто-то сомневается, что 39-летний Ови, которого в НХЛ также называют «Александр Великий» или «Великая восьмерка» по номеру на спине, побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне, до конца которого Washington Capitals осталось провести 11 матчей. Если это произойдет, то в поздравлениях Овечкину не будет недостатка - даже со стороны официальных лиц НХЛ. Но есть и люди, которых раздражают постоянные хвалебные гимны в адрес россиянина.

Причины для раздражения у них есть. Ведь даже спустя три с лишним года после того, как Владимир Путин развязал агрессивную войну против Украины, «Александр Великий» до сих пор не сменил фотографию в своем профиле в Instagram. На ней он улыбается рядом с российским президентом. В 2017 году хоккеист создал «команду Путина» (Putin-Team), чтобы поддержать президента в его предвыборной кампании.

«В НХЛ просто пожимают плечами»

«Представьте себе, если бы игрок НХЛ, например Сидни Кросби (канадская суперзвезда НХЛ - прим.ред.), на своей фотографии в социальной сети обнимал Харви Вайнштейна или Джеффри Эпштейна (известные осужденные в США за преступления сексуального характера - прим.ред.). Можете себе представить возмущение? Лига велела бы ему немедленно удалить фотографию. Реакция в социальных сетях была бы взрывной», - заявил в интервью DW канадский хоккейный эксперт Пол Романюк.

«Но этот великий хоккеист может находиться рядом с диктатором, ведущим войну против такой невинной страны как Украина. А НХЛ просто пожимает плечами», - удивляется эксперт.

Представители лиги хранили молчание по поводу Путина - если не считать заявления, которое они выпустили в 2022 году, вскоре после начала войны в Украине.

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России в Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию, - заявила тогда лига. - Мы немедленно прекращаем отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем нашу деятельность в русскоязычных социальных сетях и интернет-порталах».

В то же время в тексте выражалась обеспокоенность «благополучием российских игроков, которые выступают в НХЛ от имени своих клубов, а не от имени России». «Мы понимаем, что они и их семьи находятся в чрезвычайно тяжелом положении», - говорилось в заявлении.

«Мой президент» - Овечкин о Путине

Овечкин избегает комментировать войну России в Украине. DW также не получила ответа на официальный запрос, направленный ему через Washington Capitals. Вскоре после 24 февраля 2022 года, нападающий ответил на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он Путина: «Ну, он мой президент».

Овечкин отказался критиковать военные действия Москвы, ограничившись общим призывом к миру. «Пожалуйста, больше никаких войн», - сказал хоккеист. «Неважно, кто воюет - Россия, Украина или другие страны», - заявил тогда он.

В 2022 году в газете New York Times появились предположение о том, что Овечкин не стал менять фотографию в своем профиле Instagram из опасений за семью, живущую в России. Критики с этим не согласились. Не было никаких доказательств того, что Путин мстит семьям спортсменов, критикующих войну.

Гашек: нельзя аплодировать преступлениям России

С тех пор североамериканские СМИ молчат о близости Овечкина к Путину. Репортажи о нем теперь посвящены только охоте за рекордом Гретцки. Абсурд, говорит Доминик Гашек, бывший вратарь сборной Чехии, двукратный обладатель Кубка Стэнли, в 2014 году включенный в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Россия совершает самые ужасные преступления, включая геноцид против украинских детей», - написал Гашек DW. Будучи гражданином России, Овечкин является «огромной рекламой агрессивной российской войны и других российских преступлений».

Рядовые поклонники хоккеиста, очевидно, видят это по-другому. В нерепрезентативном опросе DW, проведенном среди североамериканских хоккейных болельщиков, Овечкин был единодушно поддержан. По словам одного из опрошенных, они хотят наслаждаться спортом, не обремененным политикой: «Пока НХЛ предпочитает чествовать "Великого 8" за его достижения, мы должны делать то же самое. За Путина отвечает Путин, а не Овечкин», - считают некоторые фанаты.

Ни бывший звездный вратарь Гашек, ни хоккейный эксперт Романюк не готовы присоединиться к всеобщему ликованию, когда нападающий Washington Capitals побьет рекорд по количеству забитых шайб. «Я хотел бы попросить вас осознать, что если вы хлопаете и аплодируете, когда рекорд будет побит, то знайте, что вы аплодируете не только преодолению определенной исторической вехи, но и самым ужасным преступлениям России, в результате которых были искалечены многие сотни тысяч, или, скорее, более миллиона человек!», - написал Гашек в открытом письме, опубликованном 26 марта.

«Хоккейный болельщик во мне восхищается достижениями Овечкина как игрока. Я считаю его лучшим бомбардиром в истории игры, - объясняет Романюк. - Но я не уважаю этого человека, его политические взгляды и людей, с которыми он общается».

#война рф и украины #спорт
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Комментарии (1)

  • ФФ
    Федул Федулов
    29-го марта

    Все лидеры Европы и ЕС в один голос твердят о продолжении войны на Украине не это ли самая большая реклама войны.

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