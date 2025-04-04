Остапенко уступила в 1/8 финала турнира серии«WTA 500 в Чарлстоне

Латвийская теннисистка Алена Остапенко в четверг потерпела поражение в матче 1/8 финала турнира серии "WTA 500" в Чарлстоне, уступив прошлогодней победительнице соревнований, американке Даниэль Коллинз, сообщает LETA.

Остапенко, занимающая 25-е место в рейтинге WTA и посеянная под 11-м номером, проиграла Коллинз (22-е место в рейтинге, 7-й номер посева) со счётом 5-7, 3-6.

Матч начался с подачи американки, а в третьем гейме латвийская теннисистка взяла гейм "всухую", а после четвёртого повела 3-1. Однако Коллинз отыгралась в восьмом гейме, и следующие два гейма выиграла теннисистка, которая не подавала – счёт сравнялся 5-5.

Американка уверенно взяла 11-й гейм на своей подаче, а в 12-м реализовала третьий сетбол.

Во втором сете Коллинз снова начала с подачи, но первой брейк оформила Остапенко, где повела 3-2. Тем не менее, следующие четыре гейма остались за Коллинз, которая продолжает защиту титула.

За выход в 1/8 финала Остапенко заработала 60 рейтинговых очков WTA.

До этого встречи Остапенко и Коллинз встречались трижды: в двух первых матчах побеждала латвийская теннисистка, а в последней очной дуэли в 1/8 финала турнира "WTA 500" в Сан-Диего в 2023 году Коллинз оказалась сильнее – 2-6, 6-3, 6-4.

Обе спортсменки начинали турнир со второго круга. Остапенко обыграла американку Луизу Чирико (WTA 167) со счётом 7-5, 6-2, а Коллинз уверенно победила свою соотечественницу Робин Монтгомери (WTA 105) – 6-3, 6-1.

Победа над Чирико позволила Остапенко прервать серию из четырёх поражений в одиночных матчах. В этом сезоне у неё семь побед и девять поражений. У Коллинз — семь побед в 11 матчах.

Ранее Остапенко дважды выступала в Чарлстоне, дойдя до финала в 2017 году. Коллинз же выиграла этот турнир в прошлом году, завоевав один из своих четырёх одиночных титулов WTA, а также одержала победу в парном разряде — это её единственный титул в парах на турнирах WTA.

Как уже сообщалось, в паре с новозеландкой Эрин Рутлиф Остапенко вышла в полуфинал текущего турнира.

Турнир в Чарлстоне проходит на твердом покрытии.