Хоккеисты Латвии проведут в Австрии первый товарищеский матч

Сегодня в Вене мужская сборная Латвии по хоккею проведёт первый товарищеский матч против сборной Австрии, сообщает LETA.

Начало встречи — в 17:20 по латвийскому времени, прямая трансляция будет доступна на телеканале TV6.

В 25 предыдущих очных поединках латвийцы одержали 20 побед.

Год назад команды встречались в Риге в рамках контрольных матчей — в обеих играх победу по буллитам со счётом 3:2 одержала сборная Латвии.

Ещё один матч между сборными Латвии и Австрии состоится в субботу.

В рамках подготовки к чемпионату мира сборная Латвии также примет в "Xiaomi Арене" сборные Финляндии и Швейцарии, а в начале мая сыграет в гостях с командой Норвегии.

Чемпионат мира 2025 года пройдёт в мае в Стокгольме, где сыграет и латвийская команда, а также в датском Хернинге.

Состав сборной Латвии на матчи с Австрией:

Вратари: Эрик Витолс ("Ювяскюля", Финляндия), Бруно Бруверис (Университет Майами, NCAA), Марек Митенс ("Спишска Нова Вес", Словакия).

Защитники: Мик Туманов ("Ювяскюля", Финляндия), Маркус Комулс ("Кладно Рытиржи", Чехия), Ральф Бергманис (Университет Миннесоты, NCAA), Сандис Смонс ("Ла-Шо-де-Фон", Швейцария), Наурис Сейейс ("Кюснахт Лайонс", Швейцария), Густав Озолиньш, Арвил Бергманис (оба — Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Артур Анджанc ("Хямеэнлинна", Финляндия), Ник Фененко ("Йокерит", Финляндия), Рихард Симанович (Университет Майами, NCAA).

Нападающие: Каспар Даугавиньш (без клуба), Харальд Эгле ("МХК 32", Липтовски Микулаш, Словакия), Рихард Букартс ("Ридера Витковице", Чехия), Феликс Гаварс (Университет Сент-Лоренса, NCAA), Анрий Равиньш ("Хямеэнлинна", Финляндия), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Райнер Руллер (Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Мартиньш Лавиньш, Кристап Скрастиньш (Университет Нью-Гемпшира, NCAA), Георг Головков ("Фридек-Мистек", Чехия), Роджер Букартс ("Кюснахт Лайонс", Швейцария), Клавс Вейнбергс (Колорадский колледж, NCAA), Раймонд Витолиньш (Университет Майами, NCAA).