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В Бикерниекском лесу откроют новый ориентировочный полигон 2 1147

Спорт
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
В Бикерниекском лесу откроют новый ориентировочный полигон
ФОТО: LETA

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с ООО "Rīgas meži" (Леса Риги) и Латвийской федерацией ориентирования сегодня в 15:00 откроет новый полигон для ориентирования в прилегающем лесу Бикерниекской комплексной спортивной базы, сообщили агентству ЛЕТА представители CSDD.

На новом полигоне для ориентирования жителям бесплатно будут доступны семь трасс разной длины и степени сложности.

Открытие полигона пройдет в формате соревнований с участием кружка ориентирования Межциемской основной школы, представителей CSDD и "Rīgas meži", а также участников и спортсменов Латвийской федерации ориентирования. На мероприятие приглашаются все желающие.

Во время ознакомительных соревнований можно будет пробежать короткую дистанцию длиной 1,6 км и среднюю дистанцию в 3 км. Также желающим будет предоставлена возможность опробовать более длинные дистанции — 6 и 10 км.

Прибытие участников и регистрация на соревнования начнется сегодня с 14:30 у входа в Рижский Мотормузей.

Бесплатный полигон для ориентирования в Бикерниекском лесу создан в сотрудничестве с Латвийской федерацией ориентирования и подходит для всех возрастных групп и уровней подготовки, отмечают представители организаторов.

Предприятие "Rīgas meži", зарегистрированное в 2008 году, располагает основным капиталом в размере 114 817 770 евро. Компания управляет 62 000 гектарами леса, 399 гектарами парков и насаждений Риги, а также отвечает за культурно-рекреационный парк "Межапарк".

CSDD — государственное акционерное общество. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские удостоверения, проводит технический осмотр автомобилей и предоставляет другие услуги. Владельцем долей капитала дирекции является Министерство сообщения.

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(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го апреля

    А на полигоне болотистая местность? Как в литовском Пабраде? Приглашают всех желающих... Богатые депутаты сейма будут "ориентироваться" в первых рядах...

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    Минные поля и спирали бруно тоже будут присутствовать? А что? Геополитическая ситуация обязывает...нет?🙄

    10
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