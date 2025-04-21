«Завтра будет нас в п...пу целовать»: экс-тренер сборной РФ обиделся на Каспара Даугавиньша

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш ранее высказался по поводу возможного допуска российской сборной к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По его словам, в команде этот вопрос пока не обсуждался, так как все исходили из предположения, что Россия к соревнованиям допущена не будет.

«Мы как-то надеялись, что группы уже объявлены и ясно, что России там не будет. Сейчас остается только надеяться, что именно такое решение и примут. Пока продолжается война, я очень надеюсь, что Россию не допустят ни к каким Олимпийским играм. Если же это все-таки произойдет, это будет очень тяжелое решение, и я считаю, что его должны принимать на государственном уровне, а не спортсмены. Это должны решать вышестоящие инстанции — поедем мы или нет», — заявил Даугавиньш.

На слова Даугавиньша отреагировал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он резко раскритиковал латвийского капитана: «Это синдром Гашека — так это и называется. Он хочет проявить себя не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Не стоит обращать на них внимание. Сейчас идет кампания, а завтра все будут нас в попу целовать — и он будет. Такие уж это люди. Его слова ничего не значат. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», — сказал Плющев.

Вопрос участия российской хоккейной сборной в Олимпиаде будет решаться Международным олимпийским комитетом (МОК). В случае допуска Россия окажется в одной группе с Латвией, США и Словакией. Если же Россия не получит разрешения на участие, ее место займет Франция, и тогда Латвия сыграет в группе с США, Германией и Данией.

Кстати, во время интервью Каспар Даугавиньш ответил и на вопрос, как он относится к достижению Александра Овечкина, установившего рекорд по голам в истории НХЛ: «Я сразу не хочу смешивать спорт с политикой в данном случае. С точки зрения хоккея я восхищаюсь тем, что такой рекорд был побит на протяжении моей жизни. Мне казалось, что это вообще невозможно, и вряд ли я еще когда-либо увижу, чтобы кто-то побил его рекорд. Конечно, я не поддерживаю политику Путина, но с хоккейной точки зрения я восхищаюсь его достижениями!» - заявил капитан латвийской сборной.