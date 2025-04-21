Baltijas balss logotype

«Завтра будет нас в п...пу целовать»: экс-тренер сборной РФ обиделся на Каспара Даугавиньша 1 4991

Спорт
Дата публикации: 21.04.2025
BB.LV
«Завтра будет нас в п...пу целовать»: экс-тренер сборной РФ обиделся на Каспара Даугавиньша
ФОТО: Thought Co

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев резко прокомментировал высказывание капитана латвийской сборной Каспара Даугавиньша, выступившего против участия РФ в Олимпиаде-2026, сообщает Otkrito.lv.

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш ранее высказался по поводу возможного допуска российской сборной к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По его словам, в команде этот вопрос пока не обсуждался, так как все исходили из предположения, что Россия к соревнованиям допущена не будет.

«Мы как-то надеялись, что группы уже объявлены и ясно, что России там не будет. Сейчас остается только надеяться, что именно такое решение и примут. Пока продолжается война, я очень надеюсь, что Россию не допустят ни к каким Олимпийским играм. Если же это все-таки произойдет, это будет очень тяжелое решение, и я считаю, что его должны принимать на государственном уровне, а не спортсмены. Это должны решать вышестоящие инстанции — поедем мы или нет», — заявил Даугавиньш.

На слова Даугавиньша отреагировал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он резко раскритиковал латвийского капитана: «Это синдром Гашека — так это и называется. Он хочет проявить себя не на хоккейной площадке, а за счет болтовни. Не стоит обращать на них внимание. Сейчас идет кампания, а завтра все будут нас в попу целовать — и он будет. Такие уж это люди. Его слова ничего не значат. Не ему решать, участвовать ли России в Олимпиаде», — сказал Плющев.

Вопрос участия российской хоккейной сборной в Олимпиаде будет решаться Международным олимпийским комитетом (МОК). В случае допуска Россия окажется в одной группе с Латвией, США и Словакией. Если же Россия не получит разрешения на участие, ее место займет Франция, и тогда Латвия сыграет в группе с США, Германией и Данией.

Кстати, во время интервью Каспар Даугавиньш ответил и на вопрос, как он относится к достижению Александра Овечкина, установившего рекорд по голам в истории НХЛ: «Я сразу не хочу смешивать спорт с политикой в данном случае. С точки зрения хоккея я восхищаюсь тем, что такой рекорд был побит на протяжении моей жизни. Мне казалось, что это вообще невозможно, и вряд ли я еще когда-либо увижу, чтобы кто-то побил его рекорд. Конечно, я не поддерживаю политику Путина, но с хоккейной точки зрения я восхищаюсь его достижениями!» - заявил капитан латвийской сборной.

Читайте нас также:
#олимпиада #хоккей #сборная
11
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    21-го апреля

    Так Даугавиньш сцыкло. 10 раз повторил, что против России. Истинный латыш. не может отрицать , что российский хоккей круче, но не дай Бог подумают, что он лоялен России.

    25
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лионель Месси может быть дисквалифицирован
Лионель Месси может быть дисквалифицирован
«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау из «Порту» на постоянной основе
«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау из «Порту» на постоянной основе
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Как сыграли наши?
Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Как сыграли наши?
Жозе Моуринью рассказал о желаемом месте продолжения карьеры
Жозе Моуринью рассказал о желаемом месте продолжения карьеры
Винус Уильямс добилась успеха в первом матче после возобновления карьеры
Винус Уильямс добилась успеха в первом матче после возобновления карьеры 257
Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Ливерпуль»
Нападающий «Айнтрахта» перейдет в «Ливерпуль» 177
Дарья Семенистая в Риме проигрывает в полуфинале
Дарья Семенистая в Риме проигрывает в полуфинале 384
Неудачи футболистов «Ауды» продолжаются
Неудачи футболистов «Ауды» продолжаются 481

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 3
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 34
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 46
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 54
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 56
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 65
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 3
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 34
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 46

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео