«Это ни на копейку не соответствует действительности!»: Виестурс Козиолс разбил надежды россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла слухи о том, что приняла решение о допуске сборной России к зимней Олимпиаде 2026 года под российским флагом.

Об этом в комментарии изданию Спорт Экспресс сообщил член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

"У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни.

Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Это вопрос не наш, а МОК. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни на копейку не соответствует действительности", – заявил Козиолс.

В начале апреля в российских СМИ прошла информация о том, что Международный олимпийский комитет обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2026 с международными федерациями зимних видов спорта.

IIHF, очевидно, в этом обсуждение участие не принимал.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.