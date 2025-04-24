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«Это ни на копейку не соответствует действительности!»: Виестурс Козиолс разбил надежды россиян 4 1799

Спорт
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
«Это ни на копейку не соответствует действительности!»: Виестурс Козиолс разбил надежды россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла слухи о том, что приняла решение о допуске сборной России к зимней Олимпиаде 2026 года под российским флагом.

Об этом в комментарии изданию Спорт Экспресс сообщил член совета IIHF и генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс.

"У нас не было никакого заседания, не собирались по этому поводу. Мы об этом не говорили. Это просто сплетни. Не знаю, откуда вы это берете. Но это сплетни.

Российский флаг? Смотрите, во-первых, у нас нет повода собираться по этому вопросу. Это вопрос не наш, а МОК. Не знаю, кто автор этой пропаганды, но это неправильно. Это ни на копейку не соответствует действительности", – заявил Козиолс.

В начале апреля в российских СМИ прошла информация о том, что Международный олимпийский комитет обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2026 с международными федерациями зимних видов спорта.

IIHF, очевидно, в этом обсуждение участие не принимал.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го апреля

    В самом скором будущем любые чемпионаты будут проводится только под двумя флагами одновременно.

    1
    0
  • JL
    Janina LV
    25-го апреля

    Не пойму о чем вообще может быть разговор, какое отношение может быть к зимней Олимпиаде 2026 года. Он четко сказал - Это вопрос не наш, а МОК.

    17
    3
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го апреля

    По роже что-то похожее на очередного диванного пердуна, то ли манила, то ли пе...фил

    21
    5
  • З
    Злой
    24-го апреля

    А кто этот лысый человек в очках, неужели мнение каждого неизвестного прохожего надо выставлять на показ?

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