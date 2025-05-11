Сегодня на Чемпионате мира по хоккею латвийские хоккеисты безнадежно проиграли сборной Канады.

Матч закончился со счетом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

Единственный гол за сборную Латвии забросил Эдуард Тралмакс.

Об уровне игры двух команды говорит соотношений бросков – 17:37 – в пользу канадцев.

Не то, чтобы латвийские хоккеисты были плохи. Проблема в том, что канадцы были великолепны.

Редкие промежутки игры, когда команды играли на равных – это, когда на поле было пять латвийцев и четыре канадца.

Число забитых канадцами голов могло бы быть двузначным, но надо отметить игру вратаря Густава Григалса. Да, несмотря на то, что он пропустил 7 голов, латвийский голкипер был, пожалуй, лучшим на фоне игры всей команды. Особенно ее защитников.

Следующая игра сборной Латвии запланирована на вторник, 13 мая. В 17:20 она скрестит клюшки с командой Словении.

