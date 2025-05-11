Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Канадцы разгромили сборную Латвии. Несмотря на все старания Григалса 1 1987

Спорт
Дата публикации: 11.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Канадцы разгромили сборную Латвии. Несмотря на все старания Григалса
ФОТО: LETA

Сегодня на Чемпионате мира по хоккею латвийские хоккеисты безнадежно проиграли сборной Канады.

Матч закончился со счетом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

Единственный гол за сборную Латвии забросил Эдуард Тралмакс.

Об уровне игры двух команды говорит соотношений бросков – 17:37 – в пользу канадцев.

Не то, чтобы латвийские хоккеисты были плохи. Проблема в том, что канадцы были великолепны.

Редкие промежутки игры, когда команды играли на равных – это, когда на поле было пять латвийцев и четыре канадца.

Число забитых канадцами голов могло бы быть двузначным, но надо отметить игру вратаря Густава Григалса. Да, несмотря на то, что он пропустил 7 голов, латвийский голкипер был, пожалуй, лучшим на фоне игры всей команды. Особенно ее защитников.

Следующая игра сборной Латвии запланирована на вторник, 13 мая. В 17:20 она скрестит клюшки с командой Словении.

А вот видео первого гола в этом мачте. И последнего в исполнении сборной Латвии:

А вот самые интересные моменты игры с точки зрения IIHF:

×
Читайте нас также:
#хоккей
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
24
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео