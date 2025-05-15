Сломались психологически? Тренер Витолиньш и игроки пояснили, почему разгромно проиграли Швеции

Главный тренер сборной по хоккею Харий Витолиньш и игроки пояснили, как так случилось, что в четвёртом матче турнира сборная Латвии проиграла Швеции со счётом 0:6 (0:0, 0:2, 0:4), пишет ЛЕТА.

Витолиньш: результат не отражает ход игры

Результат матча против сборной Швеции не соответствует происходившему на льду, заявил в беседе с журналистами главный тренер сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш после разгромного поражения на чемпионате мира.

В первом периоде латвийская команда трижды играла в меньшинстве, но смогла избежать пропущенных шайб. Однако в середине второго периода всего за 12 секунд в её ворота влетели две шайбы.

«Нельзя сказать, что мы просто позволили им бросать свободно, — прокомментировал эпизод Витолиньш. — Возможно, в тот момент пропала концентрация на деталях. Но такое случается против сильных команд — у них очень высокий технический уровень».

По словам тренера, команда боролась до последней секунды, и он не может упрекнуть игроков. «Если бы мы в каждом периоде реализовали хотя бы по одному моменту — а они у нас были — могли бы зацепиться за игру».

Витолиньш отметил, что если команда продолжит играть в таком же духе, как против Швеции, то будет и результат.

«Моменты у нас были. Вопрос — в реализации, — сказал он. — Чтобы бороться с такими командами, как Швеция, свои моменты надо использовать».

Комментируя несколько ненужных удалений в матче, тренер признал, что они, скорее всего, были следствием эмоций и адреналина. В то же время, в меньшинстве команда сыграла хорошо, что помогло поймать ритм игры.

В концовке матча также не хватило сил — это была четвёртая игра за пять дней, и на игру повлиял и счёт.

«Это всего лишь одно поражение. Нет разницы — 0:1 или 0:6, — подчеркнул Витолиньш. — Турнир только начался, и я бы даже сказал, что мы ещё не на его экваторе».

Тралмакс: нужна удача

Чтобы на равных играть с такими сборными, как Швеция, команде Латвии необходима удача, заявил нападающий сборной Латвии по хоккею Эдуард Тралмакс после поражения от Швеции в матче чемпионата мира в Стокгольме, сообщает LETA.

«Три удаления в первом периоде сильно вымотали, потому что на лёд приходится выходить лучшим игрокам и постоянно бороться, — сказал Тралмакс. - Чтобы мы могли играть на равных с такими командами, нам должно немного повезти — надо забить гол или заработать больше большинства».

Он признал, что команда сломалась психологически, ведь трудно сохранять настрой, когда после равной борьбы соперник забивает две лёгкие шайбы без ответа.

«Психологически это тяжело. Мы держались как могли, но сломались. Шведы начали забивать, и, думаю, у наших ребят опустились руки», — сказал нападающий, добавив, что команда боролась до конца и хотела забросить хотя бы одну шайбу в ворота соперника.

После двух выходных сборная Латвии сыграет в субботу с Финляндией, в воскресенье — со Словакией и во вторник — с Австрией.

«Ещё до турнира мы понимали, что три последние матча в группе будут ключевыми. Эту игру надо как можно быстрее забыть и взять из неё позитив — первый период», — отметил Тралмакс.

Он считает, что Латвия может играть на равных с любым соперником.

«Главное — быть сконцентрированными все 60 минут, потому что против таких команд, как шведы или канадцы, каждая ошибка оборачивается шайбой в наши ворота», — подчеркнул он.

Андерсонс: жаль, что не могу так забросить в ворота шведов

Нападающий сборной Латвии по хоккею Томс Андерсонс после поражения от Швеции в матче чемпионата мира в среду в Стокгольме выразил сожаление, что шайба, заброшенная в собственные ворота после рикошета от его клюшки, не оказалась в воротах соперника, сообщает LETA.

На 51-й минуте матча бросок Мики Зибанежада с левого угла площадки отбил вратарь латвийской сборной Кристер Гудлевскис, однако шайба отскочила от клюшки Андерсонса и влетела в верхний правый угол ворот — 5:0 в пользу Швеции.

«Это был рикошет. Шайба отскочила от нашего вратаря, и я уже был слишком близко к воротам. Жаль, что не могу так забросить в ворота шведов», — сказал Андерсонс.

По его словам, шайбы в ворота соперника не залетали, в то время как шведы контролировали игру большую часть матча и эффективно использовали свои моменты.

«Шведы ничем не удивили, но у них хорошая команда с игроками НХЛ. Мы знали, что будет тяжело, но могли сыграть лучше», — добавил нападающий.

Чемпионат мира продолжается

После четырёх игр в группе A у Швеции 12 очков, у Канады — 9 очков в трёх матчах, у Словакии — 7 очков в четырёх играх, у Латвии — 6. Финляндия в трёх матчах набрала 5 очков, Австрия — 2, Франция — 1 очко в четырёх играх, Словения остаётся без очков после трёх матчей.

Сборная Латвии начала турнир с победы над Францией (4:1), затем проиграла Канаде (1:7) и обыграла Словению (5:2).

В чемпионате участвуют 16 команд, разбитых на две группы по восемь. Каждая команда проведёт по семь матчей в круговом турнире. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за медали, а худшие команды покинут элитный дивизион. В следующем году их заменят сборные Великобритании и Италии.

Чемпионат мира проходит с 9 по 25 мая в датском Хернинге и шведской столице Стокгольме. В Хернинге проводятся игры группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — игры группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и матчи за медали.

В прошлом году чемпионат выиграла Чехия, победив в финале Швейцарию со счётом 2:0, а бронзу завоевала Швеция, обыграв Канаду 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.