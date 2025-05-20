Роналду вошел в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом команды на финальную часть Лиги наций УЕФА, которая пройдет в июне.
В него вошел форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»)
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
В полуфинале Лиги наций Португалия сыграет с Германией 4 июня. Во втором полуфинале Франция встретится с Испанией.
Оставить комментарий