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Роналду вошел в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций 0 524

Спорт
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Роналду вошел в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Португалии определился с составом команды на финальную часть Лиги наций УЕФА, которая пройдет в июне.

В него вошел форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»)

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

В полуфинале Лиги наций Португалия сыграет с Германией 4 июня. Во втором полуфинале Франция встретится с Испанией.

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#криштиану роналду
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