Кинолог перечислил идеальные породы собак для новичков

Известный австралийский кинолог А. Спиви перечислил 3 породы собак, идеально подходящие новичкам. Об этом информирует Nine Honey.

Возглавили рейтинг грейхаунды. По словам эксперта, этих собак легко дрессировать. К тому же они не нуждаются в особом уходе. Однако им необходимы физнагрузки и прогулки на открытом воздухе, добавил специалист.

Второе место кинолог отдал мопсам. Он заметил, что эти собаки периодически имеют проблемы со здоровьем, но зато отличаются общительностью, сообразительностью и дружелюбием.

И наконец, на 3-ю строчку Спиви поместил золотистых ретриверов. Это необычайно умные, ласковые и приветливые собаки. Причем они весьма энергичны и с удовольствием составят хозяину компанию во время прогулки, пояснил эксперт.