Мужская сборная Швейцарии по хоккею во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, в субботу разгромив в полуфинале дебютанта четверки сильнейших — Данию — со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0), пишет LETA.

В финале швейцарцы встретятся со сборной США, а команда Дании в матче за бронзовые медали поборется со Швецией, чтобы завоевать первую в истории награду.

В середине первого периода шайба после броска Нино Нидеррайтера оказалась в воротах датчан, а позже в этом же отрезке он отличился еще одним голом. Также гол в активе Кена Йегера. За две с половиной минуты до конца второго периода Денис Мальгин обыграл защитника соперника и точным броском сделал счет 4:0.

На пятой минуте третьего периода Сандро Шмид переиграл перед воротами Фредерика Дихова, которого затем заменил Себастиан Даам. На 13-й минуте этой трети мощным броском отличился Дамьен Риат. Датчане безуспешно оспорили взятие ворот и остались в меньшинстве, чем воспользовался Тайлер Мой, установив окончательный счет — 7:0 в пользу Швейцарии.

Леонардо Дженони, стоявший на воротах сборной Швейцарии, отразил все 17 бросков, при этом швейцарцы нанесли вдвое больше бросков по воротам соперника.

В чемпионате участвовали 16 команд, разделенных на две группы по восемь команд. После кругового этапа по четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в четвертьфинал. Самые слабые команды — Казахстан и Франция — покинут элитный дивизион, а на их место в следующем году придут Великобритания и Италия.

Чемпионат мира, матчи которого до полуфиналов проходили также в датском Хернинге, завершится в воскресенье в столице Швеции — Стокгольме. В Хернинге состоялись игры группы B и два четвертьфинала, а Стокгольм, кроме матчей группы, принимает также два четвертьфинала, полуфиналы и решающие поединки за медали.

В прошлом году чемпионом мира на домашнем льду стала сборная Чехии, которая в финале обыграла Швейцарию со счетом 2:0. Бронзовые медали тогда завоевала Швеция, победив Канаду со счетом 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в групповом этапе.