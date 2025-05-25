Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных

В матче MLS против «Филадельфии Юнион» (3:3) форвард «Интер Майами» Лионель Месси превзошёл достижение Роналдиньо, экс-игрока «Барселоны» и «Милана», по числу голов, забитых прямыми ударами со штрафных. Этот гол стал для аргентинца 67-м, забитым подобным образом.

Месси теперь входит в тройку лидеров среди лучших исполнителей штрафных ударов за всю историю футбола. Больше мячей со штрафных забили только бывший нападающий сборной Бразилии (70) Пеле и экс-полузащитник «Лиона» (77) Жуниньо Пернамбукано.

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду реализовал 64 штрафных удара.

Этот гол стал 11-м для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он отличился пять раз в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и шесть раз в чемпионате MLS. Кроме того, на его счету три голевые передачи во всех турнирах.