Остапенко обыграла россиянку в первом раунде Открытого чемпионата Франции

Во встрече первого круга второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" Остапенко, занимающая 21-е место в рейтинге WTA и посеянная под тем же номером, победила Кудерметову (58) со счётом 5:7, 6:0, 6:2.

В матче Остапенко подала больше эйсов (6 против 2), но и допустила больше двойных ошибок (7 против 4).

Хотя Кудерметова точнее подавала первую подачу (55% против 51%), Остапенко выиграла больше очков как с первой (70% против 52%), так и со второй подачи (51% против 42%).

Латвийка реализовала 7 из 11 брейк-поинтов, Кудерметова — 3 из 9.

За победу в первом раунде Остапенко получила 70 очков рейтинга WTA.

В этом сезоне Остапенко одержала 14 побед и потерпела 11 поражений, выиграв один турнир — серии WTA 500 в Штутгарте.

27-летняя Остапенко участвует в "Ролан Гаррос" в 11-й раз. В 2017 году она выиграла этот турнир, добившись одного из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. С тех пор ей не удавалось пройти дальше третьего раунда. В прошлом году она выбыла во втором круге.

Во втором круге Остапенко сыграет с американкой Кэролайн Долехайд (WTA 66) или бельгийкой Грете Миннен (WTA 80).

Открытый чемпионат Франции — второй турнир серии "Большого шлема" в сезоне.