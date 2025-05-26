Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня сыграет в первом круге второго турнира серии "Большого шлема" в сезоне — Открытого чемпионата Франции — против россиянки Полины Кудерметовой, сообщает ЛЕТА.

Матч состоится на 13-м корте и будет последним в расписании, его начало ожидается около 18:00 по латвийскому времени.

Остапенко занимает 21-е место в рейтинге WTA и с этим же номером посеяна в основной сетке турнира. Кудерметова находится на 58-й позиции. Ранее теннисистки на корте не встречались.

В этом сезоне латвийская теннисистка одержала 13 побед и потерпела 11 поражений, а также выиграла один титул — на турнире серии WTA 500 в Штутгарте. Кудерметова в этом году провела 25 матчей, в которых одержала 14 побед.

27-летняя Остапенко выступит на Открытом чемпионате Франции в 11-й раз и в 10-й раз подряд в основной сетке. В 2017 году она стала победительницей French Open, что стало одним из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. Однако после этого ей не удавалось пройти дальше третьего круга. В прошлом году Остапенко завершила выступление во втором раунде.

21-летняя Кудерметова впервые сыграет в основной сетке второго турнира Grand Slam сезона. В предыдущие два года она не смогла преодолеть даже первый раунд квалификации.

Победительница встречи во втором круге сыграет с американкой Кэролайн Доулхайд (WTA 66) или бельгийкой Грет Миннен (WTA 80).

Также Остапенко выступит в парном разряде в дуэте с представительницей Тайваня Се Шувэй. Латвийско-тайваньская пара посеяна под третьим номером и в первом круге сыграет против чешек Марии Боузковой и Маркеты Вондроушовой.

Ранее сообщалось, что Дарья Семенистая не смогла преодолеть первый раунд квалификации French Open.

Открытый чемпионат Франции является вторым турниром серии Grand Slam в сезоне.