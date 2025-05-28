Остапенко во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с американкой Доулхайд

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня во втором круге Открытого чемпионата Франции встретится с американкой Кэролайн Доулхайд, сообщает ЛЕТА.

Матч состоится на корте №7 и будет третьим по счёту в расписании, начавшись не раньше 15:30 по латвийскому времени.

Остапенко занимает 21-е место в рейтинге WTA и имеет такой же номер посева в основной сетке турнира, тогда как Доулхайд располагается на 66-й позиции.

Ранее теннисистки между собой не встречались.

В этом сезоне латвийская спортсменка одержала 14 побед и потерпела 11 поражений, в том числе выиграла турнир серии WTA 500 в Штутгарте. Доулхайд одержала 13 побед в 24 матчах.

27-летняя Остапенко участвует в «Ролан Гаррос» в 11-й раз и в 10-й раз подряд стартует в основной сетке турнира. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, одержав одну из самых значимых побед в истории латвийского спорта. С тех пор ей не удавалось пройти дальше третьего круга. В прошлом году она дошла до второго круга.

26-летняя американка в основной сетке второго турнира «Большого шлема» сезона играет в третий раз, но дальше второго круга пока не проходила.

Победительница сегодняшнего матча во втором круге сыграет с казахстанкой Еленой Рыбакиной (WTA 11) или американкой Ивой Йович (WTA 129).

Остапенко также примет участие в парном разряде вместе с тайваньской теннисисткой Се Шувэй. Латвийско-тайваньский дуэт посеян под третьим номером и в первом круге встретится с чешками Марией Боузковой и Маркетой Вондроушовой.

Ранее сообщалось, что Дарья Семенистая не преодолела первый круг квалификации «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции — второй турнир серии «Большого шлема» в сезоне.