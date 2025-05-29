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«Аль-Наср» готовится объявить о расставании с Криштиану Роналду 0 537

Спорт
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
«Аль-Наср» готовится объявить о расставании с Криштиану Роналду

Саудовский «Аль-Наср» намеревается сообщить о расставании с нападающим Криштиану Роналду, сообщает известное испанское онлайн-издание Marca.

Сегодня, 29 мая, клуб проведет пресс-конференцию, в ходе которой объявит о многочисленных изменениях на всех уровнях, включая состав и администрацию.

Согласно информации портала Footmercato, «Аль-Наср» уже сделал предложение пятикратному обладателю «Золотого мяча» о продлении контракта, который истекает летом 2025 года. Однако 40-летний Роналду рассматривает вариант перехода в «Аль-Хиляль» из-за возможности участвовать с командой в клубном чемпионате мира 2025 года.

«Аль-Наср» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 70 очками в активе. Фразой «эта глава окончена» Роналду отреагировал на завершение сезона в «Аль-Насре». Клуб проиграл «Аль-Фатеху» (2:3) и занял третье место по итогам сезона. Отставание от победившего «Аль-Иттихада» составило 13 очков.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету — 25 забитых мячей. За саудовскую команду 40-летний нападающий выступает с 2023 года, его контракт истекает этим летом.

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#криштиану роналду #контракт
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