Остапенко в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с Рыбакиной

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня в третьем круге Открытого чемпионата Франции встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, пишет ЛЕТА.

Матч пройдёт на втором по значимости корте турнира, носящем имя Сюзанн Ленглен, и начнётся не ранее 15:30 по латвийскому времени. Это будет третья игра в программе дня на этом корте.

Остапенко занимает 21-е место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под 21-м номером. Рыбакина — 11-я ракетка мира и посеяна под 12-м номером.

В первом круге Остапенко одолела россиянку Полину Кудерметову (WTA 58) со счётом 5-7, 6-0, 6-2, а во втором — американку Кэролайн Доулхайд (WTA 66) со счётом 5-7, 6-3, 6-3.

Рыбакина в свою очередь обыграла аргентинку Хулию Риеру (WTA 202) — 6-1, 4-6, 6-4, а затем американку Иву Йович (WTA 129) — 6-3, 6-3.

Из пяти очных матчей Остапенко выиграла два — в четвертьфинале турнира в Линце в 2019 году на харде и в полуфинале Истборна в 2021 году, где позже стала чемпионкой. Однако в 2023 году Рыбакина победила во всех трёх встречах: в двух сетах в четвертьфинале Australian Open (хард), в полуфинале «Ролан Гаррос» (грунт) и в трёх сетах в 1/16 финала турнира в Цинциннати (хард).

В текущем сезоне Остапенко одержала 15 побед при 11 поражениях и выиграла турнир серии WTA 500 в Штутгарте.

Рыбакина в 2024 году победила в 25 из 34 матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир серии WTA 500 в Страсбурге на грунте, а также дошла до четвертьфинала ещё в трёх турнирах. На Australian Open Рыбакина дошла до 1/8 финала.

27-летняя Остапенко участвует в «Ролан Гаррос» в одиннадцатый раз, десятый год подряд начиная с основной сетки. В 2017 году она стала победительницей турнира, одержав одну из крупнейших побед в истории латвийского спорта, но с тех пор не проходила дальше третьего круга. В прошлом году она выбыла во втором раунде.

25-летняя казахстанка участвует в этом турнире в седьмой раз, в 2021 и 2024 годах доходила до четвертьфинала.

Победительница матча в 1/8 финала встретится с полькой Игой Швёнтек (WTA 5) или румынкой Жаклиной Кристиан (WTA 60).

Остапенко также выступает в парном разряде вместе с представительницей Тайваня Се Шувэй. Посеянный под третьим номером латвийско-тайваньский дуэт в первом круге в четверг со счётом 6-3, 3-6, 7-6 (10:3) победил интернациональную пару Анна Бондар (Венгрия)/Грета Миннен (Бельгия).

За выход во второй круг Остапенко заработала 130 очков в мировом рейтинге.

Как уже сообщалось, Дарья Семенистая не смогла преодолеть первый круг квалификации «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром серии «Большого шлема».