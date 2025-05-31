Цзю: у меня был бой с кенгуру, они очень сильно бьют ногами

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал о постановочном бое с кенгуру в Австралии.

Они бьют ногами очень сильно. У меня даже был бой с кенгуру. Мы где-то делали съёмку, где я с кенгуру боксировал. Но это чисто так, постановочное. Пинают очень жёстко, поэтому с ними лучше не связываться.



Они когда сидят на задних лапах, то нормально. А когда встают, они по шесть футов (1,83 метра) здоровые, мощные. И пинают они очень сильно, лучше не попадать, – рассказал Цзю.

После чемпионата мира – 1991 года в Сиднее австралийский тренер Джонни Льюис и промоутер Билл Морди предложили Цзю перейти в профессионалы и выступать за Австралию.