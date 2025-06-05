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Соболенко победила Свентек и впервые вышла в финал «Ролан Гаррос» (ДОПОЛНЕНО) 0 541

Спорт
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Соболенко победила Свентек и впервые вышла в финал «Ролан Гаррос» (ДОПОЛНЕНО)

В полуфинале белоруска играла с полькой Игой Свентек (пятая в рейтинге) и победила со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Матч продолжался почти 2,5 часа.

Соболенко и Свентек встречались в 13-й раз, при этом семь матчей они провели в полуфиналах или финалах грунтовых турниров. Полька выиграла восемь встреч.

Свентек побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах — Соболенко прервала 26-матчевую победную серию соперницы на турнире.

В другом полуфинале сыграют американка Кори Гауфф (2-я) и обладательница wild card француженка Луа Буассон (361-я).

ДОПОЛНЕНО: Соболенко сыграет с Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф в полуфинале со счетом 6:1, 6:2 победила француженку Луа Буассон (361-я в рейтинге), которая получила wild card на турнир и в четвертьфинале сенсационно обыграла первую ракетку России Мирру Андрееву.

Гауфф в пятый раз в карьере играла в полуфинале турниров «Большого шлема», из них три — в Париже. В 2022-м американка дошла на «Ролан Гаррос» до финала, где уступила польке Иге Свентек.

Против Соболенко Гауфф провела 10 матчей и выиграла пять.

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#теннис #ролан гарос
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