Your browser does not support the video tag.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал в соцсети Х посещение капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным Совета Федерации РФ. Овечкин 4 июня приехал в Совет Федерации РФ, где пообщался со спикером верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. Также хоккеист подарил Матвиенко игровой свитер «Вашингтона» со своей фамилией. «В России от него ждут больше подобных действий, и, конечно же, они будут должным образом использовать его для поддержки действий своей страны. Мы ничего не можем с этим поделать. Но давайте скажем, кто мог бы это изменить. Это США и Канада, которые позволили ему публично выступать на своей территории с начала военных действий», — написал Гашек. Чех в очередной раз заявил, что НХЛ таким образом занимается рекламой агрессии России и тоже несет ответственность за разрушения и людские потери. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей