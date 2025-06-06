После победы в Лиге Европы «Тоттенхэм» уволил главного тренера

Ангелос Постекоглу уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Австралиец возглавлял «Тоттенхэм» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда показала свой худший в истории результат в премьер-лиге, заняв 17-е место, — ниже только три вылетевших клуба.

Тем не менее «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги Европы, где обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Тоттенхэм» в последний раз до этого завоевывал еврокубковый трофей в 1984 году — Кубок УЕФА. А в 2008 году клуб выиграл последний трофей — Кубок английской лиги. После этого команда проиграла четыре финала — три в Кубке лиги (2009, 2015, 2021), один в Лиге чемпионов (2019), где уступила «Ливерпулю».

«Тоттенхэм» завоевал путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.