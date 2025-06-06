Сборная Бразилии не смогла победить в дебютном матче Анчелотти

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Эквадора в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в южноамериканской зоне.

Встреча, которая прошла в Гуаякиле, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Бразилии провела первый матч под руководством итальянца Карло Анчелотти, который покинул мадридский «Реал». Контракт с 65-летним тренером рассчитан до окончания чемпионата мира 2026 года.

Сборная Бразилии занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 15 матча. Эквадор расположился на второй позиции (24 очка). Напрямую на ЧМ-2026 выйдут шесть команд, седьмая сыграет в межконтинентальном плей-офф.